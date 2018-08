Che disastro, autobus finisce fuori strada e distrugge tutto

Per fortuna, solo qualche graffio per i viaggiatori: poteva finire davvero male

Che disastro. E poteva scapparci anche il morto, o quanto meno qualche ferito grave. Questo autobus turistico finisce fuoristrada e centra in pieno le sbarre di un passaggio a livello.

Non contento, l’autista prova a far marcia indietro e centra in pieno l’altra sbarra, che penetra in profondità all’interno del pullman. La scena è quasi da scenario apocalittico, con gente che si lancia fuori dai finestrini e che prova in tutti i modi a scappare.

A dare un aiuto ai viaggiatori, per fortuna, ci sono delle persone sistemate lì accanto. Poi, dopo qualche secondo, l’autista recupera lucidità e riesce a condurre in porto la manovra. Ma a quale prezzo? Autobus ormai inservibile, passaggio a livello sfasciato, spavento e distruzione ovunque.