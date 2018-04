Chef di 29 anni muore stroncato nel sonno

E’ morto a soli 29 anni il noto chef canavesano Paolo Macrì di Chiaverano, colpito da un’emorragia cerebrale fulminante. L’uomo si è spento nella notte di Pasquetta. È stata una tragedia assurda quanto inattesa quella che ha colpito Macrì, rinomato cuoco del ristorante “Ocio” di Ivrea ma ancora prima apprezzato per l’eccellente lavoro svolto nella cucina della “Locanda del Panigaccio” di Chiaverano. Il 29enne, grande sportivo, negli ultimi anni si era molto dedicato alla sua forma fisica, ritornando in ottima salute e riuscendo a coniugare il suo lavoro di chef con la passione per il ciclismo.

Il lunedì di Pasquetta era rientrato dal lavoro senza manifestare alcun fastidio, era andato a dormire coricandosi a fianco della moglie Cinzia Bigio. Proprio quest’ultima ha riferito che nel corso della nottata ha notato che Paolo respirava a fatica, sulle prime sembrava solo avesse un incubo. Poi ha cercato di svegliarlo, ma il giovane aveva già perso conoscenza. La moglie, disperata, ha chiamato il 118 e poi alcuni parenti e conoscenti in paese.

I medici sono arrivati in pochissimo tempo, con l’ambulanza ed un elicottero, per due ore hanno provato a rianimarlo, prima di dover loro malgrado constatarne il decesso. Il corpo è stato portato all’istituto di medicina legale di Strambino a disposizione della Procura per eventuali approfondimenti del caso. Non è purtroppo la prima disgrazia che colpisce la famiglia Macrì, poco più di un anno fa, nel gennaio del 2017, Paolo aveva perso il papà Giuseppe, morto a 60 anni, dipendente dell’impresa Mattioda, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro a Gravere, in alta Valle Susa.