Chef Rubio sta coi rider: “Fatevi pagare di più oppure bloccate le città”

L'appello a margine del Festival del Giornalismo Alimentare: negato l'incontro in carcere con la 'pasionaria No Tav' Nicoletta Dosio

“Fatevi pagare di più oppure bloccate le città. E se avete studiato per un’altra cosa o volete fare altro, smettete di pedalare per i potenti”. Chef Rubio si rivolge direttamente ai rider e li invita a perseverare nella loro lotta.

Intervenuto al Festival del Giornalismo Alimentare di Torino, il protagonista di “Unti e bisunti”, “Camionisti in trattoria” e altri celebri programmi tv spiega che “quello che fa male è la filosofia che c’è dietro. Se non scendo più in strada, non parlo più con le persone, affido tutto a un clic e permetto anche di strumentalizzare dei lavoratori senza le dovute tutele. Faccio parte di un sistema che sarebbe da condannare”.

Nel pomeriggio Chef Rubio avrebbe dovuto incontrare nel carcere delle Vallette l’esponente No Tav Nicoletta Dosio, ma il colloquio è saltato in extremis. Come si legge in una nota degli attivisti “il direttore del carcere ha respinto la richiesta per non meglio precisati motivi discrezionali che non ha voluto anticipare”.