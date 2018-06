Chi è vecchio?

Sono sempre altri, ad esser vecchi. Ricordo che quando a 84 anni morì Paolo Villaggio sentii dire da una signora ottantenne: «Poverino, non era mica vecchio!». Per me vale il principio della relatività: vecchio è sempre colui che ha almeno dieci anni più di noi. Se ci pensate bene, funziona in qualsiasi periodo della vita.

Ricordo che a 17 anni dicevamo d’una compagna di liceo più “sveglia” delle altre: «Quella se la fa coi vecchi solo perché hanno la macchina». E lei usciva con un goliardo di 29 anni! Però erano dodici più dei nostri, e quindi il termine, dal nostro punto di vista, calzava. L’importante, in ogni caso, è non avvilirsi, tanto non c’è niente da fare, indietro non si torna, e l’alternativa (il paltò di noce) non è attraente.

Bisognerebbe, al contrario, sforzarsi di apprezzare i lati buoni del “prato delle ombre lunghe”: più tempo libero… meno fretta… l’esperienza che fa capire tante cose, passate e presenti… e poi quella dolce sensazione di rimbambire, ma in senso buono, cioè di tornare poco a poco fragili come i bimbi, facili alla commozione, persino ingenui. Avete notato che i piccoli stanno volentieri insieme ai vecchi, e viceversa? È perché i due estremi si incontrano.

La vita è come un’enorme ruota panoramica, dove chi sta per scendere rimpiange la vista che si godeva in alto, e guarda con invidia chi sale, mentre costui spia nel volto di chi scende la soddisfazione per i soldi ben spesi, lo stupore per le meraviglie viste, oppure lo spavento per l’altezza, e magari gli chiede consigli: «…fa freddo lassù? …è bello? …fa paura?». Ad alcuni sì, ad altri no… come sempre. Ma vale la pena di farlo, quel giro.

