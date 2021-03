Chiacchiere d’istintivo

Lo psicologo americano James Pennebacker, della Texas University di Austin ha registrato per sei anni le conversazioni di 400 studenti a loro insaputa deducendone che donne e uomini usano più o meno la stessa quantità di parole, 16mila al giorno. Siccome tra americani e italiani non c’è grande diversità, mi ha sorpreso veder posizionato così in alto il mio flusso verbale quotidiano. Va bene che non sono più giovane, incontro meno gente, ho imparato ad essere sintetico, ma anche la metà di 16mila parole per me sono già tante: sono trenta articoli come questo. Però vale la media, ed evidentemente contro la mia metà c’è chi ne dice il doppio, 32mila. E non sono necessariamente donne: conosco fior di maschi che attaccano bottoni terribili, uomini coi quali è difficile chiudere una telefonata senza il trucco del “scusa, ma mi chiamano”. Lo stereotipo secondo il quale la donna parlerebbe più dell’uomo ha una sua spiegazione: per millenni l’uomo ha dovuto essere reticente per necessità, perché era lui a lavorare fuori casa, combattere, trattare affari, tutte attività in cui meno si parla, meglio è. Non a caso il termine “lestofante”, che indica l’imbroglione, significa “uno che parla in fretta”. Si è sempre diffidato, nei millenni, dell’uomo che parlava molto. Negli stessi millenni però la donna, in casa o in piazza, non aveva altro sfogo (e altra fonte d’informazione spicciola) della chiacchiera. Se oggi l’uomo parla quanto la donna è perché almeno in occidente i due ruoli si sono assimilati, nella famiglia e nel lavoro. Ma tra le parole, che siano 8 o 32mila, ce n’è una che le donne amano pronunciare senza contraddittorio: l’ulti – ma. Lì non c’è parità che tenga.

