Chiama i soccorsi per il marito stroncato da infarto, ma dopo pochi minuti muore anche lei

Pochi giorni ancora e per loro sarebbe scoccato il 50esimo anno di matrimonio: mezzo secolo di vita trascorsa insieme. E una morte sopraggiunta a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, per la stessa tremenda ragione: infarto. I loro cuori, insomma, si sono fermati quasi all’unisono per il più commovente degli epiloghi.

LUI HA L’INFARTO, LA MOGLIE CHIAMA I SOCCORSI

E’ la triste storia di Alfredo Carbone, 73 anni, e della moglie Gina Morello, 71. L’orologio ci riporta a ieri sera, domenica 7 luglio, nella casa dei due coniugi, un appartamento al secondo piano di uno stabile di via Collegno 8, in frazione Bruere di Rivoli. Mancano pochi minuti alle 23. All’improvviso Alfredo si sente male. La moglie, allarmata, capisce la gravità e chiama il 112 e poi il figlio Luigi.

PER ALFREDO NON C’E’ PIU’ NIENTE DA FARE

L’uomo si precipita in casa dei genitori: è lui il primo a tentare di rianimare il padre, sotto gli occhi della madre, praticandogli un massaggio cardiaco. Poco dopo, in via Collegno, arrivano anche gli “specialisti” del 118. Una volta sul posto, il personale medico cerca di rianimare Alfredo, ma gli sforzi dei “camici bianchi” risultano vani.

ANCHE GINA SI SENTE MALE

E’ durante questi febbrili tentativi che accade l’irreparabile: Gina capisce che per il marito non c’è più nulla da fare. Il dolore è troppo forte per lei: la donna non resiste, il suo cuore non regge, stroncato da un infarto, proprio come il suo Alfredo. La 71enne muore sotto gli occhi del figlio e dei soccorritori che non possono fare niente per salvarle la vita.

“E’ MORTA PER IL DOLORE”

“E’ morta per il dolore” ha spiegato, affranto e desolato Luigi. I cuori di Gina e Alfredo hanno smesso di battere quasi all’unisono, in una calda notte d’estate, dopo mezzo secolo di vita trascorsa assieme. Assieme hanno vissuto ed insieme se ne sono andati.