Chiamparino convoca i parlamentari, i No Tav manifestano sotto la Regione [LE FOTO]

Mentre il governatore discute di infrastrutture con i rappresentanti delle istituzioni, in piazza va in scena la protesta: calpestata l'immagine del presidente

Una cinquantina di No Tav si sono radunati questa mattina a Torino in Piazza Castello sotto gli uffici della Regione in occasione dell’incontro con i parlamentari convocato dal governatore Sergio Chiamparino per discutere di infrastrutture e, in particolare, della Torino-Lione.

I CARABINIERI SBARRANO LA STRADA AI NO TAV

Fra i manifestanti scesi in piazza si sono visti anche il leader storico del movimento, Alberto Perino e la “pasionaria” Nicoletta Dosio. Un gruppo di dimostranti mentre percorreva la limitrofa via Palazzo di Città ha trovato la strada sbarrata da un cordone di carabinieri e ne è nata una vivace discussione.

I MANIFESTANTI PASSANO SUL “CORPO” DI CHIAMPARINO

Durante il presidio, una cinquantina di dimostranti, uno dopo l’altro in fila indiana, hanno camminato sopra dei blocchi di polistirolo su cui era stato realizzato un disegno raffigurante una caricatura del governatore. Si è trattato della risposta a quanto aveva dichiarato pubblicamente Chiamparino alcune settimane fa: “per bloccare la Tav – aveva sostenuto – dovranno passare sul mio corpo”.

LEGA E 5STELLE DISERTANO L’INCONTRO

Per quanto concerne l’incontro convocato dal governatore, erano presenti i rappresentanti di Pd, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Assenti quelli di Lega e Movimento 5 Stelle. Ai parlamentari riuniti nel palazzo della Regione, è stato consegnato un dossier contenente una nota riassuntiva sulle opere infrastrutturali avviate.

FREDIANI: BENE SCELTA DI NON DIALOGARE CON CHIAMPARINO

“Condividiamo la scelta dei portavoce nazionali di non interloquire con Chiamparino. Siamo qui in piazza, comunque, per ribadire la nostra contrarietà al Tav”. Così Francesca Frediani, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Piemonte, presente questa mattina a Torino al presidio dei No Tav sotto il palazzo della Regione insieme al collega Federico Valetti.

TRA I DOCUMENTI ANCHE UNA LETTERA PER TONINELLI

Tra i documenti anche una lettera al ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli, sulle concessioni autostradali in Piemonte, in cui si sottolinea “l’importanza strategica per il territorio piemontese della revisione e del completamento dell’attuale rete autostradale”, e due ordini del giorno a favore della realizzazione della Torino-Lione approvati nelle scorse settimane dal Consiglio regionale.