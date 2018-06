Chiamparino: “E’ interesse di tutti lavorare per il Piemonte”. Montaruli (Fdi): “Facciamo un referendum sulla Tav”

“Credo sia interesse di tutti lavorare per il Piemonte. Da parte di tutti i presenti c’e’ stata convergenza sul rischio serio che un eventuale blocco, ma anche solo un ritardo su un’opera già in ritardo, potrebbe accrescere l’isolamento o la marginalizzazione del Piemonte e di Torino rispetto alle dinamiche economiche, di sviluppo e trasporto delle altre parti dell’Italia del nord”. Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, al termine dell’incontro con i parlamentari piemontesi sul futuro delle grandi infrastrutture, a cominciare dalla Torino-Lione.

LE PROPOSTE DEI PARTECIPANTI

Da parte dei partecipanti, esponenti di Pd, Fi e FdI, sono arrivate proposte come quella della deputata di FdI Augusta Montaruli, di un referendum sulla Tav “a cui diciamo si’ – ha detto Montaruli – ma crediamo serva ascoltare la volonta’ popolare da contrapporre al contratto di Governo che non parla di questo tema”. “In questo momento non credo ci sia bisogno di un referendum sulla parte internazionale che ha solo bisogno di essere lasciata andare avanti – ha replicato Chiamparino -. Se poi dovessero esserci azioni del Governo in senso contrario valuteremo”.