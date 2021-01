“Chiamparino è uno str…”: la gaffe in diretta di Salizzoni, poi le scuse

L'aspirante candidato sindaco di Torino e vicepresidente del Consiglio regionale non si era accorto di avere il microfono aperto durante una seduta della commissione Sanità

“Chiamparino è uno str…”. Sono le parole pronunciate, questa mattina, dal vicepresidente del Consiglio regionale e aspirante candidato sindaco, Mauro Salizzoni, nei confronti dell’ex governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino. La gaffe è avvenuta durante una seduta della commissione Sanità: Salizzoni, al telefono, non si era accorto di avere il microfono aperto.

LE SCUSE

Dopo ‘il fattaccio’, legato alla scelta del prossimo candidato sindaco di Torino (Chiamparino sostiene il capogruppo Pd in Consiglio comunale, LoRusso), Salizzoni ha subito preso parola per chiedere scusa all’ex numero uno della Regione. “Non c’è bisogno di scuse, non ho sentito” ha replicato con garbo Chiamparino.