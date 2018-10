Chiamparino: “Il governo sacrifica l’economia piemontese per quella lombarda e veneta”

La Tav “opera inutile e vecchia”, come l’ha definita il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Buffagni? Sergio Chiamparino non ci sta e replica per le rime all’esponente del governo gialloverde.

“Se mai vi fosse bisogno di una conferma su quali siano gli orientamenti di questo governo sullo sviluppo delle infrastrutture del Nord Ovest, ecco puntuale il Buffagni-pensiero, a spiegarci che la Torino-Lyon è inutile, visto che il nostro principale paese di interscambio è la Germania, e che anche il Terzo Valico dovrà passare sotto il giogo delle famigerate analisi costi-benefici”, sottolinea polemicamente il presidente della Regione Piemonte.

“Ricordo anche a Buffagni, come ormai vado ripetendo da tempo, che queste sono infrastrutture che servono a spostare la domanda di mobilità e non a seguirla, e che la mitica analisi costi benefici è praticamente impossibile da fare su opere destinate a durare per almeno cent’anni”, prosegue Chiamparino.

“Se però le parole di Buffagni sono la risposta alla lettera aperta da me inviata al presidente del consiglio Giuseppe Conte sulla vera e propria emergenza infrastrutturale del Piemonte e del Nord Ovest, comincio a pensare che alla base ci sia una volontà politica precisa, cioè quella di sacrificare gli interessi dell’economia piemontese sull’altare di quelli dell’economia lombardo-veneta. A questo punto – conclude il governatore – diventa quanto mai urgente un intervento di tutti i parlamentari piemontesi per chiedere chiarezza”.