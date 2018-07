Chiamparino incontra Giorgetti: “A Torino Olimpiadi a costi contenuti e a basso impatto ambientale”

A Roma si è parlato anche delle infrastrutture piemontesi come il Terzo Valico e la Torino-Lione: "Il sottosegretario si è impegnato a sollecitare un incontro fra il presidente della Regione e il ministro Toninelli"

Il governatore Sergio Chiamparino ha incontrato oggi il sottosegretario Giancarlo Giorgetti in merito alla candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026. “Valuterà con attenzione le mie considerazioni sulla nostra dotazione di impianti, che consentirebbe un’edizione dei Giochi Olimpici Invernali nel 2026 a costi contenuti e a basso impatto ambientale” ha detto il presidente della Regione Piemonte.

Nell’incontro di Roma si è parlato anche delle infrastrutture piemontesi. “Il sottosegretario Giorgetti ha preso molto sul serio le considerazioni del presidente Chiamparino a favore della realizzazione di infrastrutture portanti per il nostro territorio come il Terzo Valico e la Torino-Lione, nonché l’urgenza del completamento dell’ Asti-Cuneo – si legge in una nota della Regione Piemonte -. Il sottosegretario Giorgetti, pur rimandando la competenza al ministero di Danilo Toninelli, si è impegnato a sollecitare un incontro fra il presidente Chiamparino e il ministro stesso”.