Chiamparino: “Olimpiadi 2026? Lettera Giorgetti non scioglie i nodi”

“La lettera sulla candidatura olimpica inviata ai sindaci da sottosegretario Giancarlo Giorgetti è una lettera vuota, che registra le cose ma non scioglie nessun nodo politico e mi dà l’impressione, e spero di sbagliare, di una lettera fatta per fare il gioco del cerino”. A dirlo, alla Festa de l’Unità di Torino, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino che condivide dunque la risposta data dalla sindaca Appendino. “Mi auguro – ha aggiunto – che la candidatura italiana ci sia e lavoriamo per quello. Mi pare che ormai non possa che essere una candidatura a tre, ma ci deve essere un riequilibrio in modo che tutto possano sentirsi partecipi”.

“BUON LAVORO FATTO CON LA REGIONE”

“Penso che siamo riusciti a fare un buon lavoro con la Regione, abbiamo rimesso in grado di navigare di nuovo una barca che stava colando a picco e credo che per questa legislatura posso darmi la sufficienza piena, anche un 7“. Chiamparino pone questa come una delle ragioni che lo hanno spinto a ridare la sua disponibilità alla candidatura per la guida del Piemonte.