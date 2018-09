Chiamparino pronto a ricandidarsi alla presidenza della Regione

Sergio Chiamparino è pronto a ricandidarsi alla presidenza della Regione Piemonte. Il governatore ha dato la sua disponibilità, questa mattina, nel corso di una riunione della coalizione di centrosinistra.

“COSTRUIRE UN’ALLEANZA PER IL PIEMONTE”

“Ho dato la mia disponibilità a ricandidarmi per tentare di costruire un’alleanza per il Piemonte – ha detto Chiamparino -. Se dovessero emergere altre figure in grado di svolgere questo compito meglio di me, la mia disponibilità diventerebbe quella di fare tutti i passi di lato necessari ad ampliare la forza della coalizione”.