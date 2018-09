Chiamparino rilancia, Appendino si difende: «Mai tirata indietro»

Uno spiraglio resta aperto ma è una porta stretta, tra la speranza che si trovi «una soluzione ai tempi supplementari» espressa dal presidente del Coni, Giovanni Malagò e un eventuale ripensamento da parte di Torino. Quello in cui Sergio Chiamparino ha tentato fin da martedì sera di infilare un piede affinché non si chiuda definitivamente tra il 3 e il 4 ottobre, quando a Buenos Aires il Cio dovrà avere conferma di una candidatura dell’Italia. Dopo l’appello lanciato al Piemonte dal governatore del Veneto, Luca Zaia, Chiamparino ha dato piena disponibilità: «Faccio mio quell’appello, credo ci sia ancora tempo. Il problema è che la candidatura sia delle tre città e non di una sola? Io sono pronto a venire a Roma e sedermi a un tavolo».

