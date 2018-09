Chiamparino sulla possibile candidatura ai Giochi di Lombardia e Veneto: “Sarebbe una manovra anti-Piemonte”

Dopo la chiusura del sottosegretario Giorgetti e quindi del governo, si fa largo il piano B. Quello che vede la possibile candidatura ai Giochi invernali del 2026 di Milano e Cortina. Fontana e Zaia, infatti, sono pronti ad andare avanti anche senza Torino.

Per il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, “se dovesse andare avanti una candidatura Veneto-Lombardia con il sostegno del Governo, saremmo di fronte a una manovra per tagliare fuori il Piemonte. Manovra che la componente pentastellata non ha saputo fermare, neanche per difendere gli interessi di una città la cui sindaca è una esponente di primo piano del M5s”.