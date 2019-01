Tav, Chiamparino: “Il 12 anche io in piazza. Decreto sicurezza? Valutiamo ricorso alla Corte Costituzionale”

“Il governo, come avevo previsto, rinvia alle calende greche, o meglio a dopo le scadenze elettorali, ogni decisione sulla Tav, ma autorizza da subito gli aumenti dei pedaggi autostradali sulla Torino-Bardonecchia, in modo da finanziare il raddoppio del tunnel autostradale del Frejus. Salvini e Di Maio sono il governo del Si’ Tir-No Tav“. E’ quanto afferma il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, che aggiunge: “Ogni manifestazione, ogni forma di pressione, è dunque benvenuta e il 12 gennaio ci sarò anche io, insieme ai sindaci che hanno già aderito e a tutti quanti aderiranno, per contrastare un governo che vuole mettere il Piemonte in un angolo e dire Sì alla Tav, al lavoro, ai diritti, alla crescita“.

“DECRETO SICUREZZA? SE CONDIZIONI RICORSO A CONSULTA”

“Non possiamo stare a guardare come se non stesse accadendo nulla. Stiamo dunque valutando se esistono i fondamenti giuridici per un ricorso della Regione, direttamente o come tramite dei Comuni, alla Corte Costituzionale. Se ci sono le condizioni giuridiche, non perderemo tempo”. Così Chiamparino si è espresso invece sul decreto sicurezza. “Le forti critiche che emergono in tutto il Paese – continua il presidente – sono le stesse che avevo avanzato in un recente incontro con i sindaci e i responsabili Sprar del Piemonte“.