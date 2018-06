Chiamparino: “Tav? Prima di bloccarla devono passare sul mio corpo”

Il governatore: "Chiedere un incontro urgente col Governo per impedire un grave danno al Piemonte e all'Italia"

Il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, non usa mezzi termini e, parlando della Tav, si è espresso così nell’aula del Consiglio regionale: “Prima di bloccare la Torino-Lione devono passare sul mio corpo”.

“Fermare la Tav – ha aggiunto – vuol dire privare Piemonte e NordOvest per i prossimi 50 anni di un flusso merci che se non passa da qui si sposterà a nord delle Alpi. Dal Consiglio regionale mi attendo un segnale forte che impegni la Giunta a chiedere un incontro urgente col Governo per impedire un grave danno al Piemonte e all’Italia”.