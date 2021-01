Chiamparino fa un passo di lato: «Serve un patto generazionale»

Chiamparino si defila, ma resta a bordo campo. L’ex governatore dichiara apertamente di non avere intenzione di ricandidarsi alle comunali di Torino 2021, come già fece per le regionali. Ma è evidente che continui ad avere un peso specifico importante nelle scelte del direttivo del Pd che, nelle scorse settimane, pare abbia concretamente accarezzato l’idea di chiedergli un nuovo impegno in vista della campagna elettorale. «Non c’è nessuna disponibilità da parte mia a ricandidarmi» conferma Chiamparino, raggiunto al telefono il primo dell’anno.

Ma resta in prima linea, nel «patto generazionale» delineato dal segretario metropolitano dei dem, Mimmo Carretta. «Sarà sicuramente protagonista di questa stagione» conferma Carretta, riferendosi all’ex presidente della Regione Piemonte e già sindaco per due mandati del capoluogo.

