Un po’ tedesca, un po’ italiana. Ma con il cuore blaugrana. Chiara Bransi, modella e fashion blogger (vanta più di 600mila follower su Instagram), nata in Germania ma italiana d’adozione (ha vissuto a lungo a Milano), non ha mai nascosto la sua passione per il Barcellona. Attualmente, Chiara – fondatrice di una linea di costumi da bagno di lusso – vive ad Ibiza ed è da lì che fa il tifo per Messi e compagni.