Chiara e Alessandra

Chiara Appendino arriva in redazione alle 11. Con lei ci sono i funzionari dei servizi sociali. Pochi minuti dopo l’allegro schiamazzare di due bimbi annuncia Alessandra che tiene in braccio l’ultimo nato. La famigliola, che ha perso il lavoro e poi la casa in una spirale terribile di disagio e povertà, ieri ha ritrovato un poco di serenità.

Il marito da ieri ha finalmente un lavoro, grazie al cuore dei lettori impegnati in questa gara di solidarietà, sono arrivati i primi veri contributi consegnati dalla nostra onlus Costruire! e si sta profilando una opportunità per una casa. C’è un po’ sole nella stanza che ci vede riuniti, anche se fuori piove a dirotto.

Chiara che è sindaca, ma soprattutto mamma, ascolta le parole di Alessandra, offre sostegno per i suoi piccini, si adopera per accelerare l’iter per l’accoglienza in un housing che offre ospitalità a chi è in difficoltà e viene fissato un incontro per martedì. Costruire! si offre di sostenere le prime spese per l’affitto. Le tenebre di qualche giorno fa, quando la famigliola fu costretta a passare la notte in auto, sembrano fugate.

Ma molto resta da fare e ancora una volta è stato il cuore dei lettori e di molte altre persone a dare impulso agli aiuti concreti. Perché, anche se è difficile da comprendere, l’emergenza casa è tale che neppure le organizzazioni di volontariato hanno spazio per le criticità dell’ultima ora. E i servizi sociali non possono fare miracoli. Ma il Comune c’è ed è accanto a noi in questa storia complicata che ha il volto di questi tre bambini che prima che scocchi l’una reclamano la pappa. E allora via, si va a pranzo qui a San Salvario.

[email protected]