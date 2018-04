Chiara e Fedez in tre verso le nozze

Quanto fosse difficile il mestiere di futuri sposi, ma anche quello di neo genitori, Fedez e Chiara Ferragni l’avevano già messo in conto ma forse nemmeno loro che pure vantano milionate di followers e vivono in perenne contatto con gli altri sul web pensavano che sarebbe stato così complicato destreggiarsi con due esperienze così nuove e intense

Intanto, per non perdere tempo e concentrarsi soltanto sul piccolo Leone, hanno scelto chi si occuperà di tutti i dettagli delle nozze. Una wedding planner di spessore, Alessandra Grillo, che come svela il settimanale “Chi” va per la maggiore tra i Vip nostrani e nel recente passato ha già dimostrato di saperci fare. Top secret invece rimangono la data ma soprattutto il luogo: fino a qualche settimana fa si dava per scontato fine agosto con una cerimonia civile a Noto, suggestivo angolo della Sicilia, e invece adesso sta prendendo sempre più corpo che i due non si spostino dalla loro Lombardia, a Milano o magari in quella Cremona che è la terra d’origine della fashion blogger più influente al mondo.

Ma per la coppia più glamour d’Italia non tutto fila così liscio. Come era facilmente intuibile, sin dai giorni successivi alla nascita le immagini di Leone hanno invaso il web tanto da diventare tra le più cliccate e commentate sulla rete. Una sovraesposizione che, conoscendo i genitori, si poteva pure immaginare ma non per questo sono mancate le critiche di chi invocherebbe un po’ di privacy almeno per il bambino che di suo non può dire niente. C’è chi l’ha fatto presente con le buone, chi invece si è lasciato andare con pesanti insulti. Fedez però non ha porto l’altra guancia e si è difeso con una serie di Stories su Instagram.

«Si sta condividendo il momento più bello della propria vita – ha raccontato – come in qualsiasi famiglia figlia della nostra generazione… Sembra quasi che siamo l’unica famiglia d’Italia a pubblicare le foto del proprio figlio e a condividere una gioia così grande… Non è la foto di nostro figlio sui social che lo espone, nostro figlio sarebbe stato esposto inevitabilmente al pubblico… non prendiamoci in giro». E poi affonda: «Ci sono personaggi pubblici che da tre anni a questa parte condividono senza alcun ritegno la loro vita privata in cui fanno uso di quelle che sono le nuove droghe farmaceutiche che vendono qui in America… quindi fatemi capire: il messaggio di pubblicare la foto di nostro figlio è sbagliatissimo, invece pubblicare le foto della codeina mischiata con succo di frutta da quelli che dovrebbero essere esempi per i vostri figli, cosa sono?».