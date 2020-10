Chiara Lizzari, alla prima è subito campionessa. De Martinis: «Un talento puro anche per l’Italia»

La nuova campionessa italiana Schoolgirl dei 48 kg si chiama Chiara Lizzari ed è allenata al Dms Team dal maestro Cristian De Martinis, ex campione italiano e internazionale. I tricolori di Roseto degli Abruzzi erano stati rinviati e la giovanissima torinese, che ha compiuto 13 anni, l’età alla quale si può iniziare a combattere, il 25 aprile, ha potuto partecipare.

Non aveva dunque al suo attivo neppure un match, ma l’inesperienza agonistica non le ha impedito di battere in semifinale per 5-0 la siciliana Angela De Felice, che in Svizzera era già salita sul ring 16 volte. «Chiara è un talento puro – racconta De Martinis – e me ne sono reso conto fin da quando è arrivata in palestra a 10 anni. Contro De Felice ha sostenuto un incontro magistrale, facendo la differenza con i colpi diretti. Non ha temuto l’atteggiamento aggressivo dell’avversaria e ha subito contrattaccato e preso l’iniziativa. Nella prima ripresa da un minuto e mezzo ha dovuto fronteggiare la comprensibile emozione, mentre nella seconda e nella terza è emerso un notevole divario. In finale ha poi dominato la campana Chiara Bencivenga.

Oltre a vincere l’oro è stata premiata come migliore atleta nella rassegna nella categoria Schoolgirl e ha così potuto fare un doppio regalo di compleanno a papà Luca, che con mamma Costanza la segue e la sostiene». Lizzari, che frequenta la terza media, ha impressionato anche il tecnico della Nazionale Valeria Calabrese e ora per lei si aprono prospettive internazionali.

«Se gli Europei si disputeranno – spiega De Martinis – saranno in Montenegro e penso proprio che Chiara sarà convocata. Intanto io e il mio vice Ivan Lavrente continueremo a lavorare intensamente con lei al Nuovo Musiné Sport Village di Pianezza». A Roseto erano presenti fra le Youth le altre due torinesi Carola Fuiano, della Torakai Fighting Academy, nei 48 kg e Marika Scandaliato.