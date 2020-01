IL CHICCO SUL PO- UNA PAUSA GUSTOSA E GOLOSA CON UNO SCORCIO DI TORINO INDIMENTICABILE

Ci sono molti motivi per una pausa al bar. Ma Il Chicco sul Po ne offre almeno due in più fondamentali: il locale è sia caffetteria che panetteria, quindi per i clienti c’è la massima garanzia sulla qualità dei prodotti anche grazie a fornitori attentamente selezionati nel tempo. E poi c’è una vista magnifica sul Po e sulla città, come pochi possono permettersi.

Qui da oltre sei anni Paolo e il suo staff, sempre fresco e attento alle esigenze di tutti, vi aspettano sette giorni su sette: a colazione prodotti di pasticceria, anche per celiaci e vegani, e pranzo con piatti da gastronomia per la tavola calda. Ma ci sono anche merende per i bimbi e gustosi aperitivi. Inoltre attivo un servizio da asporto, catering per le occasioni importanti e rivendita di tutti i prodotti da panetteria e pasticceria. In più anche il wifi libero per i clienti.

Il Chicco sul Po, Lungo Po Antonelli 119/c Torino.

Telefono: 011.8995840.

Aperto dalle 7.30 alle 20 sette giorni su sette.