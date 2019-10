IL CHICCO SUL PO-PROFUMI, SAPORI E UN SERVIZIO INDIMENTICABILE LA MIGLIORE VISTA SU TORINO PER UN LOCALE “IN”

Il Chicco sul Po è un angolo di paradiso con una vista magnifica, come i suoi prodotti. Perché il locale è sia bar che panetteria e quindi unisce il meglio delle due produzioni, tanto dolci quanto salate. Una serie di fornitori di fiducia assoluta che da sei anni (data di apertura del locale), garantiscono qualità.

Al resto pensano Paolo e il suo staff, giovane, dinamico e sempre disponibile a soddisfare le richieste. Il Chicco sul Po è aperto tutto il giorno e tutti i giorni. Quindi colazioni con prodotti di pasticceria, anche per celiaci e vegani, pranzo con piatti da gastronomia per la tavola calda, merende per i bimbi, aperitivi. Ma anche servizio da asporto, catering per le occasioni importanti, e rivendita di tutti i prodotti da panetteria e pasticceria. In più anche il wifi libero per i clienti. «Abbiamo clienti fissi e occasionali, per tutti c’è qualità e un sorriso», spiega Paolo.

Il Chicco sul Po, Lungo Po Antonelli 119/c Torino

Tel: 011.8995840

Aperto dalle 7.30 alle 20 sette giorni su sette