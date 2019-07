Chiede l’elemosina e poi prova a rapinare un uomo: arrestato

Intorno alle 22 di ieri un uomo ha avvicinato un residente zona in corso Vinzaglio angolo via Cernaia, a Torino, chiedendogli del denaro. Non soddisfatto della somma ricevuta, ha afferrato il braccio del suo interlocutore con in mano il portafogli e lo ha minacciato con l’intento di rapinarlo.

Quando la vittima è riuscita a divincolarsi, l’aggressore si è allontanato ma è stato fermato in corso Vinzaglio, angolo corso Vittorio Emanuele II, dai poliziotti del commissariato San Secondo.

Gli agenti, allertati da alcuni passanti, hanno arrestato l’aggressore con l’accusa di tentata rapina. Si tratta di un giovane di 25 anni, di nazionalità italiana, con alcuni precedenti di polizia a carico.