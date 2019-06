Chiede di rispettare la coda e viene presa a calci e pugni

E’ uscita per una tranquilla serata al cinema con il fratello e il cognato, un bambino di 12 anni, e invece è tornata a casa con il collare, lividi e tumefazioni. Tutto per aver chiesto a uno sconosciuto di rispettare la fila alle casse.

E’ successo lo scorso giovedì al Lingotto, intorno alle 21.30, nella sala scelta da Valentina Chiriaco, 22 anni, e dai suoi parenti per vedere “X-Men: Dark Phoenix”. «Eravamo in fila – racconta lei stessa – quando è arrivato quest’uomo, in compagnia di un amico, che senza dire niente ci si è messo davanti». Il classico e prepotente “furbetto” a cui Valentina ha deciso di non darla vinta. «A quel punto – continua – gli sono ripassata davanti, senza comunque insultare o altro. Lui invece mi ha afferrata per un braccio e mi ha strattonata all’indietro». In un attimo, le cose sono precipitate: il fratello di Valentina, un 27enne, è intervenuto in difesa della sorella e in pochi secondi si è passati alle vie di fatto: «Quell’uomo si è addirittura levato la giacca, poi ha cominciato a colpirci»

