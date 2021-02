Da Chiellini a CR7 una Juve inferocita all’assalto del Porto

Tutti scommettono su Cristiano Ronaldo. «Tornare nel suo Portogallo sarà motivo di orgoglio per lui perché vorrà far vedere ancora chi è CR7», dice il suo allenatore, Andrea Pirlo; «È una fortuna poter allenarsi con lui per capire i segreti che lo hanno portato ad essere il campionato che è diventato: domani si gioca a casa sua, avrà ancora più stimoli per fare bene e fare gol», gli fa eco il capitano bianconero, Giorgio Chiellini. E lo stesso portoghese si carica sui social: «Negli ultimi due anni siamo tornati a casa prima di quanto volessimo, ma durante ogni stagione puntiamo più in alto e quest’anno non fa eccezione: sarà una partita molto importante contro una squadra forte e spero che possa essere l’inizio del lungo percorso fino alla finale» scrive su Instagram il 7 bianconero.

L’anno scorso la Juve si fermò proprio al primo turno a eliminazione diretta contro uno squadra decisamente meno accreditata per il passaggio del turno, il Lione di Rudi Garcia, l’anno prima aveva dovuto compiere l’impresa di ribaltare la sconfitta a Madrid (0-2) contro l’Atletico grazie alla tripletta di CR7 all’Allianz Stadum.

