Chieri, 5 kg di marijuana in casa della cognata: arrestato corriere

I carabinieri di Torino hanno effettuato due arresti a Chieri per spaccio e detenzione di droga, partito dopo un controllo in strada.

IL 33ENNE CONTROLLATO IN STRADA

In manette un 33enne di Buttigliera D’Asti: all’interno della sua auto sono stati trovati, infatti, 50 grammi di cocaina, 800 euro in contanti, un mazzo di chiavi ed un cellulare. Alla richiesta degli agenti di chiarire la provenienza di tali chiavi, l’uomo non ha risposto. Si è scoperto, poi, che appartenevano ad un appartamento di Castelnuovo Don Bosco, nell’astigiano, di proprietà della cognata dell’uomo.

DROGA ANCHE IN CASA DELLA COGNATA

Si è proceduto quindi al controllo dell’edificio della donna: i carabinieri hanno ritrovato, all’interno di un borsone, 5 kg di marijuana suddivisi in pacchetti già pronti allo smistamento. Presenti anche 633 grammi della stessa sostanza ma nascosti in 6 posti diversi della casa, 265 grammi di hashish, una macchina sottovuoto per alimenti, utilizzata per il confezionamento dei sacchetti con lo stupefacente, ed un altro telefono cellulare. In manette, quindi, anche la padrona di casa 26enne per detenzione di droga.