Chieri, aggressione a personale infermieristico. I sindacati: “Chiediamo diritto alla sicurezza”

Nuova aggressione in Pronto Soccorso, questa volta a Chieri, dove un uomo, introdottosi furtivamente nella struttura, ha attaccato il personale infermieristico ferendo al naso con un colpo al volto uno dei presenti.

I sindacati NurSind e Nursing Up si sono pronunciati tramite un comunicato, denunciando la violenza e l’assenza di protezione per il personale sanitario. Ecco la nota:

“Tramite nota congiunta, le sigle sindacali NurSind e Nursing Up denunciano l’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale infermieristico durante il turno di lavoro.

L’episodio, avvenuto nella notte tra il 14 ed il 15 gennaio, ha visto protagonista un soggetto non richiedente assistenza ospedaliera che sostava nella sala d’attesa: dopo essersi furtivamente introdotto nei locali del pronto soccorso, in preda ad agitazione psicomotoria ha iniziato ad aggredire verbalmente e fisicamente i presenti. Contusione con ferita lacero contusa al naso e sette giorni di prognosi per un infermiere che ha subìto un colpo diretto al volto; per gli altri infermieri intervenuti nel tentativo di placare il male intenzionato soltanto molta paura”.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, i quali fatte le rilevazioni del caso, hanno poi scortato l’ambulanza che ha trasportato il soggetto all’Ospedale di Moncalieri per le cure del caso.

Da troppo tempo ormai ed in numero sempre più crescente assistiamo ad episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, nella totale assenza di supporto da parte delle Aziende Sanitarie. All’ospedale Maggiore di Chieri è prevista la presenza di una guardia giurata durante la sola notte e per il solo fine settimana che, per altro, in questo particolare periodo di pandemia, stazione al di fuori dell’ospedale a bordo del veicolo di servizio.

Chiediamo il diritto alla sicurezza sul posto di lavoro. E’ forse chiedere troppo?”