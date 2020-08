Chieri, beccati due corrieri della droga: sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina [VIDEO]

Nell’ambito dei controlli per il ponte di Ferragosto, i carabinieri della compagnia di Chieri hanno arrestato in flagranza un 40enne residente a Ladispoli ma domiciliato nel Comune torinese. L’uomo, a bordo della sua auto, non si è fermato all’alt dei militari ad Arignano ed è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

I carabinieri hanno recuperato un involucro con 110 grammi di cocaina che il fuggitivo ha gettato dal finestrino durante la fuga. Nel garage dell’uomo, i militari dell’Arma hanno poi rinvenuto e sequestrato ulteriori 360 grammi di cocaina e un bilancino elettronico. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nella rete dei carabinieri è finito anche un altro corriere della droga, un operaio di 41 anni di Chieri che è stato fermato a bordo della sua macchina a Pecetto. Nascondeva 22 grammi di cocaina in macchina e altri 14 grammi di cocaina a casa.

L’attività dei carabinieri ha evitato l’immissione di oltre 1.500 dosi di cocaina sul mercato della droga della movida torinese.