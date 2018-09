Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per una bimba di 9 anni di Chieri (To) scomparsa dopo essersi allontanata da casa in bici.

La ragazzina è stata ritrovata e soccorsa dai carabinieri, che, chiamati dai genitori, hanno setacciato la zona. I militari del Nucleo radiomobile l’hanno rintracciata non lontana dalla sua abitazione. A loro ha spiegato di essersi persa: “Non riuscivo più a tornare a casa, grazie a tutti”.