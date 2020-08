Chieri. In treno senza mascherina e biglietto, aggredisce carabiniere: arrestato

L'uomo, 22enne italiano, ha iniziato a dare in escandescenza davanti ai miltari. Fermato e collocato ai domiciliari

E’ salito su un treno regionale senza mascherina e senza biglietto e, alla vista dei carabinieri (avvisati dal capotreno), ha iniziato a dare in escandescenza, aggredendo uno di loro.

E’ accaduto alla stazione di Chieri. Protagonista un giovane italiano di 22 anni, di Carignano, con precedenti di polizia. L’uomo ha iniziato a gridare ed ha aggredito fisicamente un militare, per poi tentare una fuga. E’ stato poi definitivamente fermato in piazza Pellico ed è stato quindi arrestato e collocato ai domiciliari per resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.