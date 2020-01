Chieri, uomo denunciato per maltrattamenti in famiglia: sequestrata pistola rubata [FOTO e VIDEO]

La convivente ha allertato i carabinieri per le vessazioni subite: trovate anche dieci cartucce

A Pino Torinese arrestato un 25enne per le aggressioni ai genitori

I carabinieri della stazione di Chieri hanno denunciato un cittadino italiano di 54 anni, operaio, residente nel circondario cittadino, per aver aggredito fisicamente e avuto un atteggiamento vessatorio nei confronti della convivente negli ultimi due anni. In particolare, umiliazioni in pubblico e aggressioni verbali e fisiche erano all’ordine del giorno.

La donna, una romena di 39 anni, ha denunciato l’uomo ai carabinieri. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato e sequestrato una pistola Beretta calibro 22, risultata rubata nel 2018, e altre dieci cartucce. Sia pistola che cartucce sono state sequestrate.

L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, ricettazione di un’arma rubata e detenzione abusiva di munizione. Nell’ambito della stessa attività investigative, i carabinieri di Pino Torinese hanno arrestato un 25enne di nazionalità italiana per aver maltrattato e aggredito i propri genitori dal mese di maggio del 2019 fino a pochi giorni fa.