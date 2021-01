Chiesa e Ramsey stendono la Samp: Juve terza

Successo prezioso per la squadra di Pirlo che si lancia all'inseguimento delle milanesi

La Juventus centra un successo prezioso sul campo della Sampdoria e sale momentaneamente al terzo posto in classifica, a -7 dalla vetta e con una partita in meno.

Al Ferraris, sotto il diluvio, apre le danze Chiesa (quinto centro in campionato) al 20′. L’ex Fiorentina insacca da pochi metri su cross di Morata dalla destra. Al 57′ annullato un gol a Morata per fuorigioco.

Nel recupero arriva il raddoppio firmato Ramsey: contropiede perfetto dei bianconeri con Cuadrado che s’invola e, a tu per tu con Audero, serve in mezzo per l’ex Arsenal che segna a porta spalancata.