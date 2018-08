Child of Light e Valiant Hearts su Nintendo Switch!

Child of Light e Valiant Hearts, due avventure disegnate a mano da Ubisoft Montreal e Ubisoft Montpellier, usciranno su Nintendo Switch rispettivamente l’11 ottobre e l’8 novembre 2018.

Child of Light è il racconto di crescita di Aurora, una ragazzina che lotta per salvare suo padre e il perduto regno di Lemuria. Creato per essere una moderna fiaba per bambini, con un caratteristico stile grafico che riprende gli acquerelli, Child of Light vede Aurora, la sua lucciola Igniculus e un gruppo di altri compagni sfidare la Regina Oscura di Lemuria e i suoi servitori in difficili combattimenti a turni. In questo RPG, man mano che trionferete contro i servitori della Regina Oscura, salirete di livello sbloccando punti abilità per rafforzare i poteri unici dei vostri compagni, creando e migliorando allo stesso tempo l’equipaggiamento. Grazie al potere della luce, Aurora e Igniculus lavoreranno assieme per risolvere alcuni enigmi. Su Switch i giocatori potranno chiedere aiuto a un amico, in quanto Igniculus può essere controllato da un’altra persona grazie a un controller Joy-Con.

Valiant Hearts parla di cinque estranei uniti dagli orrori della guerra e dal loro fedele compagno canino. Un racconto di amicizia, amore, sacrificio e tragedia basato sulla Prima Guerra Mondiale, Valiant Hearts è una toccante avventura attraverso la storia. Durante il viaggio esplorerete famosi scenari della Grande Guerra, come Reims e Mountfaucon, e rivivrete momenti cruciali che hanno determinato l’esito del conflitto, come le battaglie della Marna e della Somme. Tutto questo in compagnia del vostro fedele e adorabile cane, con cui risolverete enigmi e vi infiltrerete dietro le linee nemiche.