Chiude anche un supermercato. Futuro a rischio per 26 lavoratori

Sciopero dei dipendenti del Supeco di via Torino, ieri mattina, per il mancato accordo sui trasferimenti a seguito dell’annunciata chiusura del punto vendita di Trofarello.

Il prossimo 30 settembre infatti, il supermercato del marchio Carrefour chiuderà definitivamente i battenti, dopo la riconversione avvenuta appena un anno fa. Ieri l’incontro tra la proprietà e i sindacati non ha prodotto i frutti sperati e il timore è che i prospettati trasferimenti in altri negozi afferenti al gruppo francese possano avvenire, ma solo a distanze e con cambi turni ritenuti inaccettabili.

Attualmente sono 26 i dipendenti, già dimezzati con la riconversione, a temere spostamenti in punti vendita anche a 70 chilometri di distanza, come Chianocco. Ma si paventano trasferimenti anche verso Asti o Carmagnola. Distanze eccessive, soprattutto se i dipendenti saranno “obbligati” a turni notturni o part time. Ad affiancare i lavoratori nella lotta, la Cigl insieme a Cisl e Uil, che già nel 2017 avevano scongiurato l’annunciata chiusura del punto vendita annunciato dalla proprietà. «La decisione di chiudere ci è stata comunicata a inizio settembre, ma la speranza era che l’azienda avesse già in mano delle soluzioni, visto che aveva annunciato la volontà di non licenziare – spiega Stefania Zullo, funzionario sindacale Cisl -. Per questo pretendiamo ricollocazioni dignitose che si possano conciliare con le esigenze dei lavoratori. Auspichiamo che l’azienda possa aprirsi e avere maggior sensibilità verso il futuro dei suoi dipendenti».