Chiude a chiave il cliente chiedendogli soldi per farlo uscire: prostituta arrestata per estorsione

Una prostituta di 30 anni, di nazionalità albanese, è stata arrestata per estorsione dagli agenti di polizia del commissariato San Donato in seguito a un’accesa discussione con un cliente.

I due, dopo aver pattuito un rapporto sessuale, si erano recati a casa della donna, dove però hanno iniziato a litigare. A quel punto il cliente ha chiesto la restituzione del prezzo pattuito, ma la donna per tutta rispetto ha chiuso a chiave la porta e ha chiesto altri 150 euro all’uomo per farlo andar via. Altrimenti, avrebbe chiamato dei suoi amici.

Il cliente, intimorito, le ha consegnato il denaro e si è visto sfilare dalle mani altri 100 euro: solo a questo punto la donna lo ha lasciato andare. L’uomo ha chiamato la polizia, a cui ha raccontato l’accaduto e gli agenti hanno proceduto all’arresto per estorsione della prostituta.