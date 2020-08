Chiudi il gas e vieni via

Il mio pezzo sui “Cairo vattene” ha sollevato un putiferio sui social. Ignorando gli insulti (venduto, rimbambito…) rivoltimi da chi odia i portatori di opinioni contrarie alla propria, resta l’addebito a Cairo di aver spento la fiamma che ardeva nei tifosi fino al suo avvento. Ma quell’affievolimento non viene da Cairo. Viene proprio dal ventennio passato tra A e B prima che arrivasse lui, quando abbiamo dovuto bruciare i mobili dei ricordi per scaldare un cuore che gelava sugli spalti di Albinoleffe e Castel di Sangro. La curva Maratona non è più la stessa da ancor prima del Delle Alpi, dove gli ultrà minacciavano fisicamente gli strilloni di Fegato perché volevano essere i soli a vendere le loro magliette. Non è più la stessa da quando l’hanno lasciata, coi suoi traffici e i suoi ricatti, in mano alla mafia. La nostra “terribile e temuta” curva ha fatto sì, con altre della penisola, che non si affittassero più i treni ai tifosi perché li sfasciavano dopo le sconfitte, così come saccheggiavano gli autogrill. Ha fornito la scusa ai politici per varare la cretinata della tessera del tifoso, che impedisce di andare negli altri stadi se non nel settore ospiti. E non mi consola che i tifosi del PSG abbiano fatto lo stesso sfasciando e incendiando Parigi dopo la sconfitta nella finale di Champions dell’altro ieri. In Inghilterra succedeva anche di peggio prima degli anni ‘80. Poi la Tatcher, dopo un anno di filmati, foto e intercettazioni, mise in galera o daspò migliaia di hooligans, e l’abuso finì. Il Covid ha dimostrato che il mondo segue il calcio anche a stadi vuoti, e che la rinuncia ai proventi da botteghino non spaventa le società. Meditate, invece di insultarmi.

