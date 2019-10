Lo hanno messo in gabbia, parcheggiato letteralmente all’interno di un involucro sbarrato di ferro. Ma il cane lupo non si arrende, non vuol proprio saperne di restare fermo in attesa di chissà cosa.

Con grande forza d’animo e uno spirito di abnegazione fuori dal comune, inizia a spingere la sua prigione, a vagare per tutto il circondario. È una scena tenera e terribile allo stesso tempo, che invita a farci riflettere.