Chiusa comunità per minori. Gli ospiti erano abbandonati

C’è chi colpiva gli altri ospiti, oppure derubava e aggrediva gli operatori. Una minore si è addirittura ferita un braccio, forse nel tentativo di togliersi la vita. Era una situazione di disagio e abbandono quella che si era venuta a creare nella Comunità per minori affetti da problemi psichiatrici, che si trovava in strada Belvedere 50 a Pinerolo. Il sindaco Luca Salvai nei giorni scorsi, su richiesta della Commissione di Vigilanza dell’Asl ha chiuso il Centro.

Un passo indietro per inquadrare i fatti. La Comunità riabilitativa psicosociale (Crp) per minori “Emma Eidos” era gestita dalla società friulana Sereni Orizzonti 1 Spa, che ha ottenuto l’autorizzazione dall’Asl To3 il 7 settembre 2018: poteva ospitare 8 persone. Già poco dopo l’apertura sono emersi problemi e la situazione è finita sotto la lente d’ingrandimento della Commissione di vigilanza dell’Asl, che ha compiuto tre sopralluoghi. Quello fondamentale risale al 29 marzo, perché emergono molte criticità: gli ospiti in sostanza sono abbandonati a se stessi e anche il personale è vittima di aggressioni e di furti.

Il 1° aprile la Commissione di Vigilanza stabilisce di sospendere l’autorizzazione e vieta nuovi ingressi. La Sereni Orizzonti però non risponde appieno alle richieste e due fatti fanno precipitare la situazione: in struttura a giugno è entrato un nuovo ospite in sostituzione di una ragazza e si attendono due nuovi ingressi, violando le prescrizioni del 1° aprile. Inoltre il 28 giugno una minore si ferisce profondamente il braccio e finisce al pronto soccorso. Quindi la Commissione di Vigilanza del 2 luglio ha chiesto al sindaco Salvai di varare l’ordinanza per chiudere il centro, dove spesso dovevano intervenire i carabinieri. L’ordinanza è arrivata nei giorni scorsi, dopo che i 4 ospiti sono stati ricollocati in famiglia o in altre strutture.

Sulla vicenda si è pronunciata l’assessore regionale alle Politiche sociali Chiara Caucino: «La struttura si trovava in stato di totale abbandono, cosí come i minori ospitati. Ritengo che tali situazioni non debbano piú ripetersi anche alla luce del fatto che le rette giornaliere corrisposte ammontano a circa 200 euro per ogni persona ospitata». CronacaQui ha provato a contattare senza successo sia il responsabile dei centri Emma Eidos, sia la Sereni Orizzonti.