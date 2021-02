Chiusa macelleria da incubo in via Saluzzo, denunciato il titolare [FOTO]

Tra gli alimenti anche pesci senza etichette e conservati in modo promiscuo: sanzioni per 7600 euro

Venerdì mattina agenti del Commissariato Barriera Nizza, insieme a personale della Polizia Municipale Sezione 8 San Salvario e dell’Asl To1 – S.I.A.N. e Veterinaria, hanno controllato una macelleria di via Saluzzo.

Nella cella frigorifera, nel congelatore a pozzetto e nelle celle refrigerate sotto il bancone è stata riscontrata una diffusa sporcizia con alimenti conservati in modo promiscuo. Nella cella frigorifera, per esempio, gli agenti hanno trovato diverse carni riposte in buste e cartoni non idonei alla conservazione degli alimenti o protette da carte sporche. Nella stessa sono stati anche trovati due secchi contenenti trippa e manzo, a mollo nell’acqua che emanavano odori nauseabondi di merce in stato di putrefazione.

Nel congelatore a pozzetto, invece, sono stati trovati pesci e carni, alcuni di natura sconosciuta, privi di involucro e di etichettatura attestante la provenienza. La merce era ricoperta di ghiaccio e aderente alla pareti del congelatore nel cui fondo erano presenti resti di prodotti congelati in precedenza. Anche nella cella sotto il bancone erano presenti prodotti alimentari in simili condizioni.

Complessivamente sono stati sequestrati penalmente quasi 84 chili di merce di vario genere. Per le diverse regolarità amministrative accertate, la Polizia Municipale ha elevato sanzioni per 6600 euro che si affiancano a 1000 dell’Asl – S.I.A.N per le irregolarità igienico sanitarie riscontrate.

Personale dell’Asl- S.C. Veterinaria ha provveduto alla chiusura dell’attività di macelleria e del laboratorio fino alla regolarizzazione delle non conformità strutturali riscontrate. Il titolare dell’esercizio, un cittadino pakistano di 42 anni, è stato denunciato dagli agenti del commissariato per la cattiva conservazione del cibo.