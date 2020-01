Chiuso African Market in via Monte Rosa: all’interno 33 kg di alimenti mal conservati [FOTO]

Lo scorso giovedì sera i poliziotti del Commissariato Barriera Milano hanno chiuso un African Market in via Monte Rosa a Torino: il locale, aperto senza licenza, presentava ben 33 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione, sequestrati dagli agenti. Personale dell’IRETI, inoltre, ha riscontrato un furto di energia elettrica tramite allacci abusivi per l’alimentazione di 4 grossi frigoriferi per bevande, tre congelatori a pozzetto, la televisione, il condizionatore ed altre apparecchiature.

La titolare del negozio, 41enne nigeriana, è stata sanzionata per 4000 euro, comminata per l’apertura dell’esercizio senza preventiva autorizzazione.

SPACCIO DI STUPEFACENTI: DUE ARRESTI

Nel corso dell’attività di controllo dei locali, inoltre, un gabonese di 34 anni ed un senegalese di 23 sono stati arrestati perché in possesso di sostanze stupefacenti. I due, infatti, alla vista degli agenti hanno provato a deglutire alcune dosi. In uno stabile di via Brandizzo, inoltre, l’unità cinofila ha rinvenuto una busta di plastica contenente 490 grammi di marijuana.