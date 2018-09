Chiuso il Bar Pashà di via Nizza: ospitava pregiudicati pericolosi

In merito al decreto emanato qualche giorno fa dal Questore di Torino Messina, con il quale era prevista la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande al bar Pashà, è conseguita l’immediata chiusura al pubblico del locale per 15 giorni.

PERICOLO PER IL COLLETTIVO

Già dal mese di marzo gli agenti del Commissariato “Barriera Nizza” avevano constatato la presenza, all’interno dell’esercizio commerciale, di persone pregiudicate e/o pericolose. Inoltre, sia nel mese di aprile che di giugno di quest’anno, il proprietario del locale era stato sanzionato per la presenza di macchine da gioco con vincita in denaro non collegate alla rete statale dei Monopoli di Stato e privi delle autorizzazioni previste dalla Legge.

IL PROVVEDIMENTO

Ritenendo quindi tale esercizio inequivocabilmente pericoloso a livello sociale, perché volto all’incremento dei fenomeni delinquenziali della zona, il Questore di Torino ha adottato il provvedimento di chiusura al fine di prevenire il “ritrovo” di soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza dei cittadini.