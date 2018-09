Chiuso un bar a San Giusto: troppi pregiudicati e gente “pericolosa” tra i clienti

I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno notificato, al titolare di un bar di San Giusto Canavese, un provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni. Il provvedimento è stato emesso dalla questura di Torino su segnalazione dei militari dell’Arma del distaccamento di San Giorgio a seguito di diversi controlli durante i quali le forze dell’ordine hanno proceduto all’identificazione dei clienti, rilevando una significativa e frequente presenza di persone pregiudicate o pericolose tra i clienti di quel locale.

ALTRI TRE ESERCIZI CHIUSI

Per lo stesso motivo la settimana scorsa i carabinieri della compagnia di Ivrea avevano notificato la sospensione della licenza ad altri tre esercizi commerciali di Cuorgné e Castellamonte.

IN UN ALTRO BAR IL LABORATORIO DELLA COCA

Lo scorso 23 giugno, a San Giusto, in un altro bar, i militari avevano scoperto un laboratorio per l’estrazione e la raffinazione della cocaina. Nella circostanza furono arrestate quattro persone per produzione di sostanze stupefacenti.