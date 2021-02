Chiusura impianti sci, l’assessore Ricca: “Decisione assurda e vergognosa”

Continua a far discutere la decisione del ministro Speranza, che in serata ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura degli impianti sciistici fino al prossimo 5 marzo, con la riapertura prevista da domani. A parlare della situazione è stato anche l’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca: “E’ una decisione assurda e vergognosa, presa il giorno prima della riapertura degli impianti di risalita. Il ministro Speranza apra gli occhi e cerchi di capire che nel mondo reale le imprese sportive vivono di pianificazione e affrontano spese per la ripartenza”.

“Dietro alla riapertura di domani ci sono attività che hanno investito soldi – prosegue Ricca -. Se le realtà imprenditoriali dello sci decideranno di ricorrere a vie legali contro questa decisione piovuta dal cielo senza alcun preavviso, e senza tenere in considerazione il lavoro della gente, come Regione saremo al loro fianco”.