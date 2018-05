Chivasso, con le telecamere ecco le prime multe per abbandono di rifiuti

Un privato e un addetto di un'azienda sanzionati per aver depositato immondizia in vari punti del territorio comunale

Primi effetti a Chivasso dell’installazione delle telecamere volute dal Comune per controllare chi abbandona i rifiuti fuori dai bidoni dell’immondizia, telecamere piazzate nei giorni scorsi e che hanno portato oggi alle prime due multe.

L’analisi delle immagini registrate dalle telecamere, infatti, ha consentito ai vigili urbani della cittadina in provincia di Torino di individuare un privato cittadino e un addetto di una azienda che hanno depositato spazzatura in punti non consentiti del territorio comunale.

Le sanzioni previste per questo tipo di irregolarità vanno da 300 a 3.000 euro per i rifiuti comuni non pericolosi e possono arrivare fino a 6.000 euro per quelli pericolosi. Altre immagini saranno esaminate dalla polizia municipale.