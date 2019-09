Chivasso, scontro all’alba sulla A4: tre feriti, tra cui mamma e figlio piccolo

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere la donna e il suo bimbo

PAURA IN AUTOSTRADA

Grave incidente stradale, all’alba, sull’A4 Torino-Milano. Il bilancio è di tre persone ferite, tra cui una mamma e il figlio piccolo.

IL FATTO.

L’incidente che ha coinvolto due auto, una Fiat 500 e una Hyundai, si è verificato nei pressi dello svincolo di Chivasso. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere la donna e il suo bimbo: tutti e tre i feriti, trasportati all’ospedale di Chivasso, non sono in gravi condizioni. La polizia stradale sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.