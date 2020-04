Chivasso, spara contro il portone di un condominio mentre è a spasso con il cane: arrestato [VIDEO]

Ha esploso un colpo di pistola verso il portone d’ingresso di un condominio, il tutto mentre portava il proprio cane al guinzaglio. Attimi di paura nella notte a Chivasso, dove un italiano di 52 anni, disoccupato e con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri per ricettazione, porto abusivo di armi, oltraggio e violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

IL FATTO

Un passante ha assistito alla scena ed ha subito avvisato il 112. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno rintracciato e fermato il malvivente. L’uomo era visibilmente alticcio ed ha iniziato poi a minacciare e insultare i carabinieri. Trovata, in suo possesso, una pistola tamburo calibro 6.35 priva di matricola. L’arma è stata sequestrata e verrà ispezionata dal Ris per verificare se sia stata eventualmente utilizzata per commettere delitti e per ricostruire la rete di collegamenti dell’arrestato.