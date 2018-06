L'iniziativa in risposta ai manifesti contro la Legge 194 affissi in centro dal Movimento per la Vita di Chivasso. Presente anche l'assessora regionale Cerutti

Un flash mob a sostegno della Legge 194 sull’aborto. L’iniziativa si è svolta nel pomeriggio in piazza Repubblica a Chivasso (To) ed è stata una sorta di risposta ai manifesti contro la Legge 194 affissi in centro la scorsa settimana dal “Movimento per la Vita di Chivasso“.

Presente alla manifestazione l’Anpi, la Cgil e il Pd locale e l’assessora regionale alle Pari Opportunità, Monica Cerutti.