Chivasso, vende droga ai compagni di scuola: 18enne ai domiciliari [LE FOTO]

Arrestato pusher diciottenne a Chivasso. Il giovane, Simone C., vendeva droga ai compagni di scuola e ad altri coetanei: nella sua abitazione e nella cantina in uso alla fidanzata, che è stata denunciata, i carabinieri di Castiglione hanno sequestrato 473 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, oltre 11 mila euro in contanti e un telefono cellulare che il ragazzo utilizzava per essere contattato dai clienti. Al 18enne sono stati concessi gli arresti domiciliari.